Terkuak Kisah Cinta Presiden Soekarno dan Nenek Maia Estianty Hingga Disebut 'Janda Perawan'

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa nyana, Siti Oetari Tjokroaminoto merupakan nenek dari penyanyi Maia Estianty.

Hal itu terungkap dalam posting-an di akun jejaring sosial Instagram @maiaestiantyreal yang memajang foto Siti Oetari.

Bukan cuma itu, Siti Oetari merupakan istri pertama dari Presiden Pertama RI Soekarno.

"My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno.... Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno. #maiaestianty #diarymaia #soekarno #istrisoekarno," tulis @maiaestianty.

Kisah cinta antara Oetari dan Soekarno merupakan salah satu percintaan yang unik.

Keduanya bertemu di rumah ayah Oetari, Oemar Said Cokroaminoto.

Saat itu Soekarno yang masih mahasiswa memang tinggal kos di rumah HOS Cokroaminoto.

Seperti dikutip dari buku Istri-istri Soekarno (Reni Nuryanti dkk/2007), Bung Karno berusaha mendekati Oetari, yang dipanggilnya dengan sebutan Lak.

Hingga suatu ketika, dia mengajak anak sulung Tjokroaminoto itu jalan-jalan untuk menikmati senja.

Oetari diajaknya duduk.