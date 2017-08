Ribuan Warga Tumpah Ruah di Lapangan Jawi-jawi Bulukumpa, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA - Ribuan warga tumpah ruah di Lapangan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat (11/8/2017).

Sejumlah kegiatan di tempat tersebut diperlombakan, di antaranya sepakbola, takrow dan voli.

Khusus untuk sepakbola sebanyak 17 tim yang berasal dari setiap desa di Kecamatan Bulukumpa.

Tim-tim tersebut diantaranya Kelurahan Ballasaraja, Desa Tibona, Jawi-Jawi Bonto Minasa, Kambuno, Bonto mangiring, Bontobulaeng dan Jojjolo.

Nenurut panitia pertandingan olahraga bernama Muhammad Anwar mengatakan bahwa sebelumnya juga digelar pertandingan antar instansi dan tampil sebagai laga final yaitu Jawi-Jawi All Star vs Balangriri All Star.

"Ada ribuan warga hadir di tempat ini setiap sorenya selama pertandingan berlangsung dari berbagai desa di Bulukumpa," kata Anwar kepada TribunBulukumba.com, Sabtu (12/8/2017).