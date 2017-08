Nonton Liga Inggris Akhir Pekan? Ini Jadwal Lengkapnya!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah pertandingan pertama antara Arsenal lawan Leicester City, Sabtu (12/8/2017) dini hari Wita, Liga Inggris 2017-2018 berlanjut akhir pekan ini, Sabtu malam dan Minggu (13/8).

Pada laga perdana, Arsenal menang 4-3 lawan Leicester City setelah mendominasi penguasaan bola.

Dua klub papan atas, Liverpool dan juara liga musim 2017 lalu, Chelsea akan bertanding malam ini.

Berikut jadwal lengkapnya:

Sabtu, 12 Agustus 2017

19:30 (Wita) Watford vs Liverpool

22:00 Chelsea vs Burnley

22:00 Crystal Palace vs Huddersfield Town

22:00 Everton vs Stoke City

22:00 Southampton vs Swansea City

22:00 West Bromwich Albion vs AFC Bournemouth

Minggu, 13 Agustus 2017

00:30 (Wita) Brighton & Hove Albion Vs Manchester City

20:30 Newcastle United Vs Tottenham Hotspur

23:00 Manchester United Vs West Ham United