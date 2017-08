New Honda CBR250RR Special Edition Resmi Mengaspal, Segini Harganya untuk Makassar

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda CBR250RR Special Edition

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda CBR250RR Special Edition dengan tampilan khas bertema The Art of Kabuki sebagai ikon seni yang saat ini menjadi tren.

Desain terbaru motor supersport produksi anak bangsa ini juga disertai dengan goresan khas yang menggambarkan peta Indonesia. Edisi khusus ini hadir untuk merayakan satu tahun kehadiran New Honda CBR250RR dengan filosofi “Total Control”.

Marketing Manager Astra Motor Makassar, Henry Setiawan melalui rilisnya mengatakan, pecinta Baby RR di Makassar akan sangat senang dengan kehadiran model baru CBR250RR Special Edition The Art of Kabuki ini. Mengingat model ini menyuguhkan kebanggan baru yang khas bagi pemiliknya karena penyematannya sangat berkarakter.

“Sejak kehadirannya Desember 2016 lalu, CBR250RR memang sudah menjadi salah satu primadona di wilayah kami Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Ambon, pasar motor supersport 250cc di Sulawesi pun semakin hangat. Kami optimis kehadiran desain baru yang khas dengan karakter penyematan kecepatan dan keren akan semakin memanaskan pasar sport di Makassar,” ujar Henry.

Kehadiran desain baru motor ini di Makassar harusnya sudah hadir di awal bulan depan walaupun dilansir oleh AHM bahwa desain ini hanya diproduksi 100 Unit saja di Indonesia. Untuk harganya sendiri tidak ada kenaikan yang signifikan jika dibandingkan model CBR250RR sebelumnya, sampai saat ini harga OTR Makassar akan dibandrol sebesar Rp. 71.680.000,-

“Di Indonesia model ini hanya diproduksi sebanyak 100 Unit saja, makanya kami sudah buka inden dari sekarang karena akan menjadi barang rebutan, apalagi harganya tidak beda jauh dengan tipe standartnya," ujar Henry. (*)