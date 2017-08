Jangan Sampai Salah, Baca 7 Hal Ini Sebelum Gunakan Tabir Surya

TRIBUN-TIMUR.COM -Tabir surya atau sunscreen adalah salah satu perlengkapan wajib bagi mereka yang sering beraktivitas di ruang terbuka, utamanya di bawah sinar matahari.

Namun menurut riset yang dimuat di Journal of the American Academy of Dermatology, ternyata ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang saat menggunakan tabir surya.

Kesalahan tersebut bukan hanya membuat kulit tidak terlindung, namun juga bisa menimbulkan risiko kanker kulit akibat paparan ultraviolet dari matahari.

Berikut tujuh kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan sunscreen:

1. Tidak mengindahkan kandungannya

Matahari memancarkan sinar ultraviolet A dan B (UVA dan UVB) yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada kulit. UV B hanya sampai permukaan kulit dan bisa menyebabkan kemerahan dan gosong pada kulit, tapi UV A bisa menyebabkan kerusakan pada DNA dan efeknya akan membuat kulit kasar, keriput, dan efek jangka panjangnya kulit berisiko terkena kanker.

UV B ditahan oleh SPF atau Sun Protection Factor, sedangkan UV A ditahan menggunakan PA. SPF sendiri adalah ukuran perlindungan tabir surya terhadap UV B, sedangkan PA adalah ukuran perlindungan terhadap UV A. Semakin besar angkanya, makin besar pula perlindungan yang diberikan.

Oleh karenanya perlu memilih tabir surya yang memberi perlindungan terhadap dua jenis sinar itu, alias yang mengandung SPF dan PA.

“Biasanya orang memilih sunscreen berdasar SPF-nya saja. Padahal PA juga faktor penting karena menjaga dari UV A. Karenanya penting memperhatikan apa saja yang ada dalam sebuah kemasan sunscreen,” ujar dr. Fredi Setyawan, pendiri Natasha Group yang membuat formulasi tabir surya Bali Breeze di Bali, Kamis (27/7/2017).