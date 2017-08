Ingin Gabung dengan Smartfren Community? Begini Caranya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT. Smartfren Telecom Tbk sedang bentuk Smarfren Community di Makassar.

Head Of Community Development CSR, Seno Pramuadji mengatakan Smartfren Community ini dirangkul dari komunitas yang sudah terbentuk secara organik.

"Jadi yang sudah ada kita maksimalkan untuk jadi leader, ada dua orang yang koordinir di setiap daerah," katanya di Cafe Public, Makassar, Sabtu (12/8/2017).

Pembentukan komunitas Smartfren ini dilakukan melalui Blog Competition di Cafe Public. Mereka yang mengikuti itu adalah para Bloggers di kota Makassar.

Namun, Smartfren tidak menutup pintu bagi siapa pun yang ingin bergabung di komunitas. Bisa dari pegawai negeri, siswa, mahasiswa dan bisa dosen.

Makassar adalah kota ke 15, dimana di Makassar akan dipilih dua leader atau pemimpin untuk membuat sebuah grup Sosmed sebagai media komunikasi.

"Para leader ini dan anggota komunitas smartfren kedepannya pastinya visi dan misinya sama dengan smartfren, untuk buat suatu event smartfren," jelasnya.

Dengan dibentuknya komunitas, para leader atau pemimpin ini bisa berembuk membuat event. Seperti Smartfren Go To Campus atau Smartfren Go To School.

"Cara gabungnya, ya kita punya website bisa klik www.smarfrencommunity.com bagi siapa yang mau gabung dan join disitu," tambah Seno. (*)