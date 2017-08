Ingin Berlibur di Hotel Berbintang? Hotel Sutomo Bisa Jadi Pilihan, Ini Fasilitasnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Hotel Sutomo Makassar berhasil meraih penghargaan sebagai Best Guest Travel Experience in Service Value Sulawesi dalam ajang Traveloka Hotel Awards yang berlangsung di Hotel Grand Clarion Makassar beberapa waktu lalu.

Menurut General Manager Hotel Sutomo, Zulkifli, penghargaan ini merupakan apresiasi para tamu yang datang menginap dan memberikan reviewnya di online travel agent Traveloka.

"Hotel Sutomo merupakan bagian dari Same Group. Sejak awal berdiri pada 2015 silam, kami telah berkomitmen memberi layanan prima kepada para pelanggan. Tulus dari hati dan tidak dibuat-buat," kata Zulkifli saat ditemui Tribun Timur, Sabtu (12/8/2017).

Hotel ini memiliki 51 kamar dengan tiga tipe kamar yaitu triple bed, twin bed dan king size.

Dengan mengusung konsep family dan pelatihan, Hotel Sutomo sangat cocok menjadi tujuan berlibur keluarga maupun lokasi pelatihan bagi instansi pemerintahan dan korporasi.

"Hotel Sutomo sering menjadi lokasi favorit buat pelatihan. Sebab kami menyediakan akomodasi kamar dengan tiga tempat tidur sekaligus. Jadi tidak perlu ekstra bed," ungkapnya.

Pria kelahiran Banjarmasin ini menyebut, tarif menginap di Hotel Sutomo berkisar Rp 275 ribu - Rp 350 ribu per malam. Fasilitas kamar mencakup LED TV 32 inci, pembuat kopi, safe deposit box, air mineral kompliment, power shower dan lainnya.

Sedangkan, paket meeting Halfday (empat jam) dibanderol mulai Rp 180 ribu nett per pax, termasuk makan siang atau malam, satu kali coffe break, teh dan snack, peralatan meeting standar dan pemesanan minimum 50 orang.