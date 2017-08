Dikunjungi Walikota Yogyakarta, Begini Reaksi Dirut PDAM Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Walikota Yogyakarta Drs H. Haryadi Suyuti melakukan kunjungan kerja bersama rombongan di antaranya Direksi PDAM Tirtamarta Yogyakarta ke PDAM Kota Makassar dan diterima langsung oleh Dirut Haris Yasin Limpo beserta Direksi dan Pejabat Struktural lainnya.

Dalam kunjungan tersebut Haryadi mengatakan, PDAM Makassar begitu familiar karena seringnya disebut dalam beberapa Even Penghargaan dan merupakan salah satu PDAM yang sehat dan menjadi referensi kunjungan beberapa PDAM di Indonesia.

"Kami datang ke sini ingin bertukar informasi tentang tata kelola perusahaan yang baik dan alangkah eloknya jika kita melakukan kerjasama baik itu dibidang Pelayanan, Pelatihan dan manajemen Keuangan bahkan kalau perlu ada pertukaran Karyawan yang on job training dalam bentuk sister company," katanya melalui rilis yang diterima Tribun Timur.com, Sabtu (12/8/2017).

Sementara itu, Haris Yasin Limpo yang juga Dirut PDAM Makassar merasa tidak percaya Walikota Yogyakarta datang langsung dengan membawa rombongan termasuk Direksi PDAM-nya. Satu kehormatan yang luar biasa dan sangat jarang sekali ada hal seperti ini.

Haris selanjutnya memaparkan gambaran umum dan capaian yang telah dilalui oleh PDAM Makassar yang apabila dikatakan from zero to hero dari status PDAM yang selalu merugi dapat eksis menjadi Peeusahaan yang sehat dan memperoleh laba serta dapat memberi kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Kota Makassar.

Tak lupa juga mengajak Walikota Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam acara IWWEF ke-7 yang akan diselenggarakan di bulan September 2017 nanti, karena merupakan ajang berkumpulnya Seluruh PDAM dalam dan luar negeri, pelaku industri Air Minum dan Para Pabrikan. (*)