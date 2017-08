Andrie Wongso Tampil di Makassar, Lihat Antreannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Motivator kawakan Indonesia, Andrie Wongso punya magnet luar biasa di Tanah Air. Makassar salah satunya.

Sekitar ratusan masyarakat Kota Makassar antre mulai pukul 13.00 Wita di lantai 18 Hotel Aston Jl Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu (12/8/2017) untuk melihat dan mendengar seperti apa motivasinya.

Dalam kunjungannya ke Makassar, Andrie Wongso menghelat Seminar motivasi dn wisdom 2017 dengan tema Be Spectacular Take The Change to Change, Jadilah Luar Biasa.

Selain di Makassar, Motivator tersebut juga menyambangi beberapa kota besar lainnya seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam, Lampung, Malang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Bali, dan Bandung.

Saat ini, lebih 300 kursi disediakan panitia pada seminar motivator ini. Rencananya akan dimulai tepat pukul 14.00 Wita. (*)