Mau Nonton Liga Champions 2018? Ini Jadwalnya!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Babak kualifikasi atau play off Liga Champions 2018 bergulir bersamaan dengan dimulainya kompetisi liga-liga Eropa.

Sebanyak 20 klub akan berebut tiket masuk babak utama untuk fase grup.

Leg pertama akan berlangsung 16 dan 17 Agustus 2017. Leg kedua 23 dan 24 Agustus.

Ini jadwal lengkap pertandingannya:

16 Agustus 2017



00:00 (Wita) Qarabag FK vs FC Koebenhavn

02:45 APOEL Nicosia vs Slavia Prague

02:45 Hoffenheim vs Liverpool

02:45 Sporting CP vs FC FCSB

02:45 Young Boys vs CSKA Moscow

17 Agustus 2017

02:45 (Wita) Celtic vs FC Astana

02:45 Hapoel Beer Sheva vs Maribor

02:45 Istanbul Basaksehir vs Sevilla

02:45 Olympiacos vs Rijeka

02:45 SSC Napoli vs Nice