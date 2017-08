Kunjungi STMIK Dipanegara, Smartfren Bocorkan Cara Buat Andromax 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Smartfren Indonesia menggelar goes to campus di kota Makassar.

Kampus STMIK Dipanegara pun menjadi satu-satu kampus tujuan dari program CSR Smartfren Indonesia, Jumat (11/8/2017).

Hadir sebagai pembicara, Gilang Pamenan selaku Device Product Development Smartfren, dan Seno Pramuadji Head of Community Development and CSR Smartfren.

Gilang dalam materinya berbagi tips membuat produk, termasuk bagaimana cara smartfren membuat produk andromax yang sangat diminati.

"Kita kasi tips cara buat andromax produk unggulan Smartfren. Kita berbagi informasi itu," kata Gilang kepada tribuntimur.com usai membawakan materi dihadapan mahasiswa jurusan teknik informatika, sistem informasi dan ilmu komputer.(*)