Ini Dia Produk Terbaru Toyota yang Mejeng di GIIAS 2017

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Bagi PT Toyota-Astra Motor (TAM), Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 tidak hanya untuk lebih mendekatkan diri kepada pelanggan, melalui pameran otomotif terbesar ini Toyota juga berupaya menggairahkan pasar otomotif nasional agar lebih dinamis dengan menghadirkan sejumlah line-up terbaru di beberapa segmen seperti All New Voxy, New Fortuner TRD, New Innova, Sienta Limited, Avanza Limited, dan New Hiace Luxury.

Pada booth seluas 3.075 m2 bernuansa modern, advance dan youthful dalam tema Endless Possibilities for a Better Future yang sejalan dengan semangat Let’s Go Beyond, secara keseluruhan Toyota menghadirkan 28 produk dari berbagai segmen yang mendapat penyegaran atau improvement, produk baru, limited edition, special edition, special modification dan juga termasuk dua special exhibit yaitu, Toyota C-HR Hybrid dan Prius Gen 4.0 masing-masing dengan teknologi hybrid.

“Melalui tema ini, Toyota menyampaikan komitmen untuk terus menghadirkan kendaraan yang terbaik bagi pelanggan, sekaligus mendukung perkembangan industri otomotif agar lebih dinamis bagi kemajuan Indonesia,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Yoshihiro Nakata dalam rilisnya kepada Tribun-Timur.com.

GIIAS 2017 yang berlangsung mulai 10-20 Agustus, di ICE, Tangerang, Banten. Semangat Endless Possibilities for a Better Future adalah bagian semangat Toyota Let's Go Beyond yang menjadi tagline Toyota Indonesia sejak 2015 lalu. Melalui tema ini Toyota ingin menyampaikan pesan bahwa Toyota percaya selalu ada peluang untuk memberikan yang lebih baik bagi pelanggan.

Semangat ini juga untuk mendorong pasar otomotif nasional lebih dinamis.Dari data wholesale terlihat, 7 bulan pertama (Januari-Juli) 2017 angka penjualan Toyota tercatat 226.906 unit atau tumbuh 14 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pencapaian ini sangat mengesankan mengingat sepanjang semester I lalu, penjualan pasar otomotif secara nasional hanya tumbuh 0,3% yaitu dari 532.127 pada semester I 2016 menjadi 533.903 unit pada semester I 2017.

“Capaian itu tentunya juga tidak terlepas dari dukungan customer, dealer, value chain dalam semangat Let's Go Beyond,” kata Nakata.

Sejak diluncurkan sebagai tagline, Let’s Go Beyond selalu menjadi semangat Toyota dalam menghadirkan produk, teknologi dan layanan kepada pelanggan melalui pilar Beyond Product, Beyond Technology dan Beyond Service.

Sejumlah line-up baru yang mewakili semangat Beyond Product, dihadirkan dalam GIIAS 2017 antara lain All New Voxy, New Fortuner TRD, New Innova, Sienta Limited, Avanza Limited, dan New Hiace Luxury. (*)