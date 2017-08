Gokil, Kelakuan Robert Saat Tunggu Pemain PSM yang Terjebak Macet

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PSM Makassar tidak melakukan ujicoba lapangan atau latihan terakhir di Stadion Surajaya Lamongan, Jumat (11/8/2017).

Hal ini lantaran rombongan pemain yang mengendarai bus dari arah Surabaya terjebak macet.

Pelatih PSM, Robert Rene Alberts, pun memutuskan agar para pemain kembali ke hotel saja dan melakukan latihan fitness.

Sementara itu Robert beserta assisten pelatih serta official terlebih dahulu berada di Stadion Surajaya.

Lantaran ia mengikuti proses konfrensi pers terlebih dahulu.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur di akun instagram miliknya, pelatih asal Belanda ini mengunggah foto yang terbilang unik.

Foto tersebut memperlihatkan dirinya sedang mengendarai sepeda motor jenis tiga roda.

Di bagian belakang terdapat assisten pelatih, Imran Amirullah beserta sejumlah official termasuk Widya Syadswina selaku Media Officer yang seolah-olah sebagai penumpang.

Pada caption foto itu Robert menuliskan "Lamongan Here We Come. Ewako".

PSM Makassar bakal melakoni laga lanjutan Liga 1 Indonesia menghadapi tuan rumah Persela Lamongan, Sabtu (12/8/2017) Pukul 18.30 WIB.