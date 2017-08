Favorit Konsumen, Toyota Sabet 10 Penghargaan di ARCA

Toyota menghadirkan sejumlah line-up terbaru di beberapa segmen seperti All New Voxy, New Fortuner TRD, New Innova, Sienta Limited, Avanza Limited, dan New Hiace Luxury di GIIAS 2017.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PT Toyota Astra Motor (TAM) berhasil menyabet 10 penghargaan di Ajang Autocar Indonesia Reader’s Choice Awards (ARCA) yang dihelat di Indonenesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (10/8/2017) malam.

Dari 10 penghargaan, enam di antaranya merupakan produk Toyota dengan menyandang predikat mobil favorit pilihan konsumen.

Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto dalam rilisnya menuturkan, keberhasilan ini menunjukkan keseriusan Toyota mengaplikasikan semangat Let’s Go Beyond dalam menghadirkan mobil yang melebihi ekspektasi mereka.

PT Toyota Astra Motor (TAM) berhasil menyabet 10 penghargaan di Ajang Autocar Indonesia Reader’s Choice Awards (ARCA) yang dihelat di Indonenesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (10/8/2017) malam. (HANDOVER)

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan konsumen. Penghargaan ini kian memicu kami untuk senantiasa menghadirkan produk dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen,” katanya, Jumat (11/8/2017)

Selain Toyota Agya, Toyota Cayla dan Toyota New Camry yang masing-masing meraih penghargaan sebagai Favorite LCGC 5 Seater, Favorite LCGC 7 Seater, serta Favorite Large Saloon. Tiga mobil Toyota lainnya juga meraih penghargaan yang sama, yakni Toyota All New Kijang Innova berhasil meraih Favorite Medium MPV, Toyota Alphard sebagai mobil Favorite Luxury large MPV, dan Favourit Luxury SUV 4X4 disandang oleh Toyota Land Cruiser.

“Toyota akan terus berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga dapat memberikan produk, teknologi, dan layanan terbaik di masa depan,” ujar Soerjopranoto.

Selain produk, Tim Public Relations PT TAM menyandang predikat sebagai Public Relation of The Year, pembalap wanita muda berbakat dari Toyota Team Indonesia (TTI) Alinka mendapat penghargaan sebagai Motorsport Figure of The Year.

President Direktur Toyota Indonesia, tepatnya dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Tjahyono juga mendapat penghargaan sebagai Automotive Man of The Year.(*)