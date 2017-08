MMC Target Produksi Expander 80 Ribu Pertahun, Ini Pasar yang akan Digarap

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Mitsubishi Motors Corporation (MMC) melaunching World Premiere untuk Next Generation MPV All New Xpander pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-25 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Coty di Tangerang, Kamis (10/8/2017).

Chief Executive Office MMC, Osamu Masuko di sela jumpa pers di boothnya, menegaskan Mitsubishi Xpander dirancang untuk memperluas kehadiran MMC yang kuat di pasar SUV dan kendaraan niaga ringan di Indonesia untuk masuk ke segment MPV yang besar dan terus berkembang, serta segmen lainnya di seluruh wilayah ASEAN.

"Perluasan yang kita lakukan mulai posisi pasar, perluasan desain, perluasan kenyamanan, perluasan kemudahan teknologi, dan perluasan performa. Dengan lima point itu, kami ingin menjadi yang terdepan di perkembangan segmen ini dengan memperluas kehidupan konsumen kami," ujar Osamu.

Menggabungkan fungsionalitas dan semangat petualang dari SUV, membuat pendatang baru dari Mitsubishi Motors ini membuka pilihan bagi masyarakat.

Apalagi ketangguhan dan kelegaan kabin, karakter, kenyamanan, gaya, fungsi, menyatu, dan dikembangkan ke dalam Next Generation MPV ini.

"Sebagai bagian dari perluasan komitmen Mitsubishi Motors terhadap ekonomi Indonesia yang semarak, Xpander diproduksi di pabrik baru MMC di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan rencana produksi 80.000 unit pertahun, termasuk rencana ekspor ke ASEAN dan beberapa pasar lainnya mulai 2018. Untuk pasar Indonesia

sendiri, inden dan booking dimulai pada event GIIAS 2017," ujar Osamu. (*)