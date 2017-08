Lihat, Begini Mewahnya Booth Toyota di GIIAS 2017

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Secara keseluruhan, semangat Beyond Product Toyota diwakili oleh 28 unit display Toyota dari semua segmen, termasuk special exhibit.

Semua produk tersebut akan ditampilkan dalam 4 zona yaitu, Modern Family Zone yang akan diisi oleh Hi-Ace, Innova, Avanza Limited, Veloz dan Sienta Limited. Kemudian Adventure Zone yang akan menampilkan Fortuner, Hilux, Rush, Yaris Heykers, dan Venturer.

Sedangkan Active Zone akan menghadirkan Vios, Yaris TRD, Agya TRD, Calya, Corolla Altis dan Toyota 86.

Selanjutnya Modern Executive Zone akan menghadirkan mobil premium, yaitu All New Voxy, Camry Hybrid, dan Alphard Hybrid. Mewakili semangat Beyond Technology, Toyota juga akan menampilkan berbagai teknologi

baru, khususnya dalam hal teknologi mesin kendaraan.

Di GIIAS 2017, Toyota akan membawa teknologi ramah lingkungan, yaitu hybrid terbaru dari Toyota melalui Hybrid Corner. Toyota juga akan menampilkan Engine Corner yang diisi oleh mesin dual VVT-i Sienta, Dual VVT-i Agya dan GD Engine.

Selain pengunjung dapat mengamati kemajuan teknologi, corner ini juga akan menghadirkan Toyota Safety Sense (TSS), yaitu teknologi sistem keselamatan yang dikembangkan Toyota untuk mencegah kecelakaan dan

mengeliminir dampak kecelakaan.

Sementara itu, melalui semangat Beyond Service, pengunjung dapat melihat dan merasakan berbagai produk asesoris dan layanan aftersales Toyota yang selama ini telah memberikan layanan purna jual yang prima melalui Accessories Corner dan Peace of Mind Corner.

Toyota juga akan menghadirkan Toyota Value Chain Corner untuk menampilkan area yang memaparkan mengenai Toyota Ownership Experience secara menyeluruh, mulai dari proses pembelian hingga menjual dan juga tukar tambah. Semangat Beyond Service telah menjadi salah satu pilar utama yang mendukung kepercayaan pelanggan kepada brand Toyota sehingga bisa terus bertahan sebagai market leader industri otomotif nasional.

Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto menutirkan disamping itu, TAM juga telah merancang berbagai program yang akan memberikan kejutan kepada pengunjung dan pelanggan Toyota di GIIAS 2017 ini, termasuk untuk para jurnalis.

“Berbagai program telah kami rancang untuk memeriahkan GIIAS 2017 agar pengunjung selalu merasakan perkembangan dunia industri nasional, terutama Toyota sebagai salah satu pelaku industri. Dan sejalan dengan semangat Toyota Let’s Go Beyond, kehadiran booth Toyota pada GIIAS 2017 ini kami harapkan bisa melebihi

ekspektasi pengunjung terhadap keberadaan booth dalam sebuah pameran otomotif berskala internasional,” tutur Soerjopranoto. (*)