Ini Dia Produk Terbaru Chevrolet, Mejeng di GIIAS 2017

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Chevrolet di Indonesia tidak sekadar brand otomotif. Seabad hadir, berbagai model kendaraan telah dilahirkan.

Teranyar ada empat yang diperkenalkan pada Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Kamis (10/8/2017).

Keempat mobil tersebut yakni The All New Chevrolet Colorado, Traiiblazer, Trax, dan Spark.

Presdir General Motor Indonesia, Gaurav Gupta di sela jumpa pers siang tadi menuturkan keempat movil segmen SUV tersebut memudahkan masyarakat perkotaan untuk menempuh segala sudut kota dan menikmati keseharian dengan nyaman.

Presdir General Motor Indonesia, Gaurav Gupta saat mempresentasekan empat mobil terbarunya tahun ini (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADHLY ALI)

"Kami terus melakukan evolusi untuk memberikan perkembangan teknologi yang melampaui ekspektasi para konsumen," katanya.

Indonesia menjadi pasar strategis bagi Chevrolet di antara 100 negara lainnya. (*)