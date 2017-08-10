Pilkada Bone 2018
Fahsar-Ambo Dalle Ikuti Fit and Proper Tes Demokrat dan PAN
Fahsar-Ambo Dalle merupakan pendaftar tunggal di Partai Demokrat di Pilkada Bone 2018.
TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bone A Fahsar M Padjalangi dan Ambo Dalle mengikuti fit and proper tes di Partai Demokrat
"Beliau memang agendanya tes di DPD Partai Demokrat Sulsel," kata Sekretaris Tim Desk Pilkada Demokrat Bone A Muhammad Amir kepada Tribunbone.com, Kamis (10/8/2017).
Sementara itu, Fahsar bersyukur diberikan kesempatan untuk megendarai Demokrat Bone.
Sebelumnya, Fahsar-Ambo Dalle merupakan pendaftar tunggal di Partai Demokrat di Pilkada Bone 2018.
Selain di Demokrat, pasangan yang bertagline Tafaddal Jilid II mengikuti fit and proper tes di Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca: Tim KPK Kumpulkan Perwakilan Lima Daerah di Bone, Ini Tujuannya
Partai Demokrat memiliki empat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone.
Sementara PAN memiliki lima kader di DPRD Bone.
Selain Fahsar, beberapa calon Bupati Bone yakni Korda Nasdem Bone Andi Asrul, Legislator PAN DPRD Sulsel A Irwandi Natsir, A Yuslim Patawari, dan Ketua PDIP Bone A Mappamadeng.(*)