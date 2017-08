Arsenal vs Leicester Laga Pembuka. Inilah Jadwal Lengkapnya!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Arsenal akan membuka kompetisi Liga Inggris 2017-2018 dengan menjamu Leicester City di Emirates Stadium, Sabtu (12/8/2017). Kick off pukul 02.45 Wita.

Menghadapi laga krusial ini, pelatih Arsenal Arsene Wenger masih dipusingkan dengan isu kepindahan striker andalannya, Alexis Sanchez.

Pada laga lain di hari yang sama, Chelsea akan memulai perjuangan mempertahankna trofi juara Liga Inggris dengan menjamu Burnley. Kick off pukul 22.00 Wita.

Pada pekan pertama Liga Inggris, RCTI akan menyiarkan langsung dua laga, yakni Arsenal dan Manchester United (MU) lawan West Ham.

Ini jadwal lengkap pekan pertama:

Sabtu, 12 Agustus 2017

02:45 (Wita) Arsenal vs Leicester City

19:30 Watford vs Liverpool

22:00 Chelsea vs Burnley

22:00 Crystal Palace vs Huddersfield Town

22:00 Everton vs Stoke City

22:00 Southampton vs Swansea City

22:00 West Bromwich Albion vs AFC Bournemouth

Minggu, 13 Agustus 2017

00:30 (Wita) Brighton & Hove Albion Vs Manchester City

20:30 Newcastle United Vs Tottenham Hotspur

23:00 Manchester United Vs West Ham United