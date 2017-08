All New Mazda CX-5 Resmi Diluncurkan, Ini Kelebihannya

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi meluncurkan produk teranyarnya All New Mazda CX-5 pada Gaikondo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Kamis (10/8/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi meluncurkan produk teranyarnya All New Mazda CX-5 pada Gaikondo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Kamis (10/8/2017).

Presdir PT EMi Roy Arman Afandy disela presentasenya di booth Mazda menuturkan keikutsertaan di GIIAS 2017 membuktikan bahwa kehadiran mazda di Indonesia akan terus didukung dari Mazda Motor Coporation.

"Pada kesempatab kali ini kami meluncurkan sUV terbaru unggulan kami The All New Mazda CX-5," katanya.

Mazda CX-5 pertama kali diluncurkan secara global pada 2012. Dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

"Di ajang ini kami meluncurkan generasi kedua dari Mazda CX-5 yang masih mempertahankan garis desaij Kudo-Soul of Mation khas Mazda. Yang terbaru ini tampil lebih dinamis, elegan dan semakin mencerminkan sebuah SUV kelas premium," ujar Roy.

Selaij All New Mazda CX-5, di GIIAS 2017 ini Mazda juga menampilkan produk lainnya seperti Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-3, dan Mazda Biante.

Ada juga model Future Car seperti Mazda 6 Estate, Mazda 3, Masda CX-9, dan Mazda MX-5 RF sebagai acuan model yang segera hadir di Indonesia. (*)