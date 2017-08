6 Fakta Terkait Penyanyi Ello Ditangkap, Nomor 4 soal Wanita Cantik Bikin Hati Kamu 'Tersayat'

TRIBUN-TIMUR.COM - Polres Metro Jakarta Selatan menangkap penyanyi Marcello Tahitoe atau Ello (34) terkait kasus dugaan kepemilikan ganja, Kamis (10/8/2017).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono membenarkan penangkapan Ello.

"Ya benar, dugaan kepemilikan ganja," kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/8/2017).

Pelantun lagu Pergi Untuk Kembali ini, ditangkap pagi ini, "Nanti akan dirilis," ujar Argo.

Berikut fakta penangkapan Ello.

1. Ditangkap, Rabu (9/8/2017) karena kepemilikan ganja,

2. Ello adalah artis terakhir yang ditangkap setelah pasangan Tora Sudiro dan Mieke Amalia,

3. Chris Sam Siwu kini menjadi pengacara Ello dalam kasus ini,

4. Saat Ello ditangkap, kekasihnya, artis peran Aurelie Moeremans (23) langsung mem-posting foto barengnya melalui akunnya pada Instagram @aurelieowreally.

Foto di atas diberi caption, "I love you always, no matther what."