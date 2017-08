FOTO: Rektor Unibos Jalin Kerjasama dengan Dirjen SDA PUPR

TRIBUN-TIMUR.COM-Rektor Unibos, Prof. Dr. Ir. H.M.Saleh Pallu, M.Eng dengan Direktur Jenderal SDA, Ir. Imam Santoso, M.Sc menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Bosowa (Unibos) dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), disela-sela kegiatan seminar HATHI GOES TO CAMPUS di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Gowa, Rabu (9/8/2017). Penandatanganan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan implementasi kepada mahasiswa ini juga dilakukan bersama lima universitas lainnya di Makassar. Termasuk Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah dan Universitas Kristen Paulus. tribun timur/muhammad abdiwan