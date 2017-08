Dikenal Jurnalis Pemberani, Siapa Sangka inilah Ketakutan Terbesar Najwa Shihab dalam Hidupnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebagai seorang jurnalis senior dengan pengalaman jurnalistik yang seabrek, tak ada yang menyangsikan keberanian seorang Najwa Shihab.

Selama 17 tahun jadi jurnalis dari seorang reporter hingga menjabat wakil pemimpin redaksi Metro Tv, Najwa Shihab sudah berhadapan dengan banyak tokoh berpengaruh di republik itu.

Segala jenis medan liputan juga sudah dilaluinya, dari bencana alam hingga ke medan perang sekalipun.

Apakah rasa ketakutan dalam diri Najwa sudah tak ada?

”Jujur saja, ketakutan saya cukup banyak salah satunya takut ketinggian,” ujarnya dalam sebua wawancara dengan Tabloid Pesona.

Namun bukan itu ketakutan terbesarnya. Membina rumah tanggalah yang disebut Najwa yang paling dikhawatirnya.

Sebagai seorang wanita karier, keluarga Najwa rentan dengan perpecahan.

“Sebagai ibu bekerja, saya harus menyeimbangkan antara karier dengan rumah tangga. Bagaimana menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Bagaimana saya harus juggling sebagai ibu dan wartawan, sebagai istri dan public personality. Itu perjuangan yang terus-menerus. Kekhawatiran saya adalah bila saya tidak berhasil menjalani semua itu dengan baik,”

ungkapnya.

Meski mendapat dukungan dalam berkarier, suami Najwa, Ibrahim Assegaf, kadang-kadang juga mengingatkan istrinya itu tentang keluarga.

“Tentu perkawinan kami ada up and down-nya. Suami kadang mengingatkan kalau saya sudah terlalu fokus pada pekerjaan. He is my rock! Dia yang tahu saya, dari orang yang tidak bisa ngapa-ngapain sampai sekarang punya talk show sendiri,” sambungnya.