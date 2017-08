31 Awak Media Lokal Visit ke Sunter Plant, Ini yang Dilakukan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

Sebanyak 31 awak media dari Sumatera hingga Sulawesi melakukan local media visit di Pabrik Sunter Plant di Jakarta Utara, Rabu (9/8/2017).

Pagi ini sekitar pukul 10.30 Wib, awak media berada di Pabrik Sunter 2 di Jl Gaya Motor Raya Jakarta Utara.

Awak media disambut Executive GM PT Toyota Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto dengan beberapa tim manajemen PT Toyota Motor Manufacturing Indo Indonesia (TMMIN).

Dalam sambutannya, Fransiscus menjelaskan, pada GIIAS besok, Toyota mengangkat tema Endless Possibilities for a Better Future, mencerminkan, wujud ekspresi Toyota yang senantiasa percaya terhadap ruang untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan tiga pilar utama, beyond product, beyond technology, dan beyond service.

"Toyota selalu berupaya menghadirkan produk, teknologi dan layanan yang melebihi ekspektasi pelanggan, serta mendorong orang-orang untuk selalu berpikir dan melakukan sesuatu yang lebih (beyond) dengan Toyota-nya,” ujarnya.

Saat ini awak media melakukan kunjungan di pabrik sunter 2. (*)