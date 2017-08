Mitshubishi Angkat Tema World Premiere di GIIAS 2017

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Mitsubishi Motor mengangkat tema World Premare Your Next Generation MPV pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE BSD, Tangerang, 10-20 Agustus.

Your Next Generation MPV menggabungkan kebaikan yang ada di kendaraan SUV dan MPV. Dimana ketangguhan dan kelegaan kabin, karakter dan kenyamanan, gaya dan fungsi, dalam satu desain berani yang akan memukau dunia otomotif saat ini.

Marketing Communication Bosowa Berlian Motor (BBM) diler resmi Mitshubishi Makassar, Edy Junaedy via pesan WhasApp, Selasa (8/8/2017) menuturkan, World Premiere Next Generation MPV Mitsubishi Peluncuran Next Generation MPV menjadi bukti kuat dari komitmen jangka panjang Mitsubishi Motors di

Indonesia.

Model ini dikembangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat pengguna kendaraan MPV di Indonesia, untuk menjadi kendaraan multifungsi yang mampu menampung tujuh penumpang dengan nyaman dalam kabin yang lapang dan sarat fitur terbaru," katanya.

Launching world premiere sekaligus press conference dari Your Next Generation MPV, rencananya akan dihelat Kamis, 10 Agustus 2017, di booth Mitsubishi Motors, pukul 16.00 Wib.

"Akan hadir, Osamu Masuko, President & CEO Mitsubishi Motors Corporation dan Tsunehiro Kunimoto, Corporate General Manager, Design Office Mitsubishi Motors Corporation," ujar Edy

Selain Next Generation MPV, Mitsubishi Motors juga akan menampilkan beragam lini produk kendaraan unggulannya, seperti Pajero Sport, Outlander Sport, Mirage, dan Triton. Pada booth seluas 2.079 meter persegi yang terletak di Hall 9B.