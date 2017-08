Ayo Hadiri, Kemenristekdikti Bakal Gelar Seminar Internasional Science Techno Park

Laporan Wartawan Tribun Timur: Munawarrah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masih rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2017 di Makassar, Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti akan menggelar seminar internasional sehari di Makassar, pada Rabu, 9 Agustus 2017

Dikutip dari rilis Humas Dirjen Kelembagaan Kemenristekdikti Iptek Dikti Sri Partini, Senin (7/8/2017), seminar internasional tersebut bakal mengangkat tema, Pengembangan Science Techno Park (STP). Acara ini bakal digelar di Hotel Grand Clarion, Makassar.

Menristekdikti Muhammad Nasir didampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto ikut bersama ribuan warga di jalan santai di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/8/2017). (Muh Abdiwan/Tribun Timur)

Seminar ini bakal dihadiri Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdhan ‘Danny’ Pamanto serta Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan Kemenristek Dikti, Dr Ir Patdono Suwignjo, MEng Sc serta undangan lainnya.

“Nara sumber dalam seminar sehari itu berasal dari luar negeri yakni; Febrice Merien dari Auckland University Technology New Zealand, katanya.

Makalah akan dibawakan Febrice berjudul, Strengthening regional networking among universities, industry and regulation financial institution for STP development.

“Pembawa materi yang lain, Jacques Hefti berasal dari University of Zurich. Makalah dibawakan berjudul, Start up Designing Entrepreneurship in University for Science Techno Park Development,” jelasnya.

