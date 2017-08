Sempat Bermesraan di Pinggir Jalan Paris, Nikita Mirzani Punya Pacar Baru, Perhatikan Wajah si Pria

TRIBUN-TIMUR.COM-Artis yang satu ini lagi-lagi jadi sorotan netter. Yap, dirinya memang kerap menuai kontroversi.

Semua hal tentangnya menarik mulai dari urusan percintaan, aksi panggungnya, perseteruannya dengan sesama artis dan masih banyak lagi.

Baru-baru ini, artis Nikita Mirzani mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan percakapannya dengan seorang pria bule.

Nikita Mirzani ()

Di foto itu, pria bule tersebut juga terlihat tengah menunjuk Niki dengan jari telunjuknya.

Melihat kelakuan pria bule itu, Niki nampak begitu bahagia dengan memamerkan senyumnya yang lepas.

Unggahan foto tersebut juga dilengkapi dengan keterangan yang memperjelas jika keduanya sedang menjalin hubungan.

Pasalnya Niki menyebut pria itu dengan sebutan sayang.

Nikita Mirzani dan Wesley Pereira ()

“Baby, i wish u a good luck for your shoot tomorrow,” tulis Niki seperti dikutip oleh Grid.ID, Selasa (8/8/2017).