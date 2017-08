6 Fakta Raline Shah Pantas Jadi Direktur AirAsia, Nomor 3 Jelaskan Latar Belakang Keluarga

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis sekaligus model Raline Shah (32) menjadi pembicaraan. Si doi beralih profesi menjadi salah satu direktur masakapai ternama, Air Asia.

Direktur Utama AirAsia, Tony Fernandes, mengumumkan penunjukkan Raline sebagai salah satu direktris maskapai swasta ini.

"our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative, humble. A real coup readying our company for IPO," tulis Tony di akun instagramnya @tonyfernandes.

Lalu pantaskah seorang aktris dan model menjadi seorang direktur sebuah maskapai penerbangan.

Untuk Raline Shah bisa saja, melihat latar belakang aktris dengan segudang prestasi ini.

Baca: Jalan Dewi Sartika Jadi Jalan Dewi Persik, DP: Perjuangannya Beda

Baca: Kasihan, Suami Dibakar Hidup-hidup, Istri Soya Dapat Musibah Ini Lagi

Beberapa fakta tentang Raline Shah bisa jadi pertimbangan Air Asia menjadikannya salah satu direktur maskapai tersebut.

1. Finalis Putri Indonesia 2008

Raline Shah kelahiran Jakarta, 4 Maret 1985. Namanya pertama kali dikenal sebagai finalis Putri Indonesia mewakili Sumatera Utara 2008 lalu.

Pemenang Puteri Sumatera Utara tahun 2008 ini memenangkan Putri Terpavorit di ajang Putri Indonesia 2008.

2. Fasih Bahasa Asing dan Pernah Kerja di Kedubes

Mantan finalis Putri Indonesia 2008 yang fasih berbahasa Inggris dan Perancis ini ternyata pernah bekerja di Kedubes RI sebagai MC for tourism event. Si doi juga pernah menjadi mendapatkan mandat sebagai juru bicara dari Cita Tenun Indonesia untuk acara United Nations' Fashion 4 Development di New York beberapa tahun silam.

3. Ayahnya Pengusaha, Diplomat, dan Politisi

Ayah Raline Shah adalah Konsulat Kehormatan Turki di Medan. Ayahnya juga seorang pengusaha, diplomat, pemburu kelas dunia, dan politisi (tahun 1999 terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah Sumatera Utara).

Sejumlah organisasi usaha dan kemasyarakatan yang turut dibinanya antara lain sebagai Dewan Kehormatan BPP HIPMI, Dewan Pembina Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara, Dewan Pembina Asosiasi Manajer Indonesia (AMI), Dewan Pengurus Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS), Ketua Medan Club selama tiga periode (10 tahun), Ketua Dewan Pakar Inkubator Bisnis USU.

Pendiri Yayasan Rahmat, pendiri Yayasan Sumatera Lestari (Yasri), pendiri Pesantren H. Mohammed, Dewan Pembina YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Medan, Dewan Pembina Yayasan UISU Medan, Dewan Penasehat Majelis Adat Budaya Melayu, dan Dewan Penyantun IAIN Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai ketua PMI Medan saat ini.

4. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Luar Negeri