Raih 19 Medali, Luwu Utara Peringkat 5 Kejurda Gojukai di Soppeng

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Kontingen Luwu Utara meraih 19 medali pada Kejurda Gojukai se-Sulselbar Cup I di Soppeng yang berakhir kemarin.

Empat emas, lima perak, dan 10 perunggu.

Luwu Utara hanya kalah dari Makassar, Soppeng, Polman, dan Mamasa dari 17 daerah yang ambil bagian.

Empat emas Luwu Utara disumbangkan Mentari di nomor kumite putri under 21 kelas min 60 kilogram (kg).

Baiq Saripatul Ilmi di nomor kumite putri under 21 kelas min 55 kg, Aldi Saputra di nomor kumite perorangan putra kelas plus 60 kg, dan Apriya Sesean di nomor kumite perorangan putri kelas plus 55 kg.

"Kita di posisi kelima," terang kepala rombongan Brigpol Listan Enga kepada TribunLutra.com, Senin (7/8/2017).

Peraih emas diproyeksikan mengikuti ajang yang sama di level yang lebih tinggi atau tingkat Nasional.

"Mereka yang juara ini akan ikut kejurnas lewat tahapan seleksi terlebih dahulu," kunci Listan.