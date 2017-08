Mau Nonton? Ini Jadwal Pekan 1 Liga Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai pembuka Liga Inggris 2017-2018, Community Shield, antara Arsenal (juara Piala FA) lawan Chelsea (juara Liga Inggris), dihelat di Stadion Wembley, Minggu (6/8).

The Gunners menang 5-2 lewat adu penalti. Pada waktu normal 90 menit, kedua tim bermain imbang 1-1.

Bari Arsenal, kemenangan itu merupakan modal berharga menghadapi laga perdana mereka pada pekan 1 Liga Inggris musim ini melawan Leicester City, Sabtu (12/8) dini hari Wita.

Ini jadwal lengkap pekan pertama Liga Inggris:

12 Agustus 2017



02:45 (Wita) Arsenal vs Leicester City

19:30 Watford vs Liverpool

22:00 Chelsea vs Burnley

22:00 Crystal Palace vs Huddersfield Town

22:00 Everton vs Stoke City

22:00 Southampton vs Swansea City

22:00 West Bromwich Albion vs AFC Bournemouth

13 Agustus 2017

00:30 (Wita) Brighton & Hove Albion vs Manchester City

20:30 Newcastle United vs Tottenham Hotspur

23:00 Manchester United vs West Ham United