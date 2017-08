Ini Daftar Film dan Jam Tayang di Studio XXI MaRI Pekan ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Bioskop Studio XXI di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Ratulangi , Makassar merupakan salah satu tempat yang ramai dikunjungi.

Berdasarkan patauan tribun-timur.com, Senin (7/8/2017), meski bukan hari libur, bioskop ini tetap ramai.

Adapun daftar film, jam tayang dan harga tiket pada pekan ini sebagai berikut.

1. The Dolla 2, genre dewasa, Senin-Kamis Rp 35 ribu, Jumat Rp 40 ribu, Sabtu-Minggu Rp 50 ribu.

Jam tayang : 12.30-14.25 wita, 14.25.16.50 wita dan 19.15-21.40 wita.

2. Valerian And The City of a Thousai, genre remaja, Senin-Kamis Rp 35 ribu, Jumat Rp 40 ribu, Sabtu-Minggu Rp 50 ribu.

Jam tayang : 13.00-15.40 wita, 18.20-21.00 wita.

3. The Cruficfixion, genre dewasa, Senin-Kamis Rp 35 ribu, Jumat Rp 40 ribu, Sabtu-Minggu Rp 50 ribu.

Jam tayang : 13.00-15.00 wita 17.00-19.00 wita,19.00-21.00 wita.

4. War for the Planet of the Apes, genre remaja, Senin-Kamis Rp 35 ribu, Jumat Rp 40 ribu, Sabtu-Minggu Rp 50 ribu.

Jam tayang : 12.45-15.30 wita, 18.15-21.00 wita.

5. Overdrive, genre dewasa, Senin-Kamis Rp 35 ribu, Jumat Rp 40 ribu, Sabtu-Minggu Rp 50 ribu.

Jam tayang : 12.30-14.30 wita, 14.30-16.30 wita, 18.30-20.30 wita.