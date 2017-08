Ikut Munas di Manado, IMA Chapter Gowa Promosikan Malino dan Cabin Canteen Campus FTI UMI

Taufik Nur

Presiden IMA Chapter Gowa

Melaporkan dari Manado

TRIBUN-TIMUR.COM-Ratusan pemasar Indonesia yang berasal dari 32 chapter dari berbagai kabupaten dan kota se Indonesia berkumpul di Manado dan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Indonesia Marketing Association.

Acara yang dihelat selama 3 hari (4-6 Agustus 2017) disambut masyarakat kota Manado dengan meriah yang ditandai dengan publikasi spanduk dan baligho yang tersebar hampir di seluruh penjuru kota.

Berbagai rangkaian acara digelar sebagai pendukung munas yaitu Seminar Nasional Entrepreneural Marketing with Human Spirit oleh Hermawan Kertajaya di Kampus Universitas Sam Ratulangi, Talkshow Nasional Profesionalism for Good, City Tour kota Manado dan Welcome Dinner.

Puncak kegiatan dari Munas adalah Rekomendasi Program Kerja Nasional IMA dan Pemilihan Presiden IMA Pusat Periode 2017-2019. Terpilih secara aklamasi De Yong Adrian, Direktur Marketing PT. Asuransi Jiwasraya.

Dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya dan terpilihnya Presiden IMA yang baru maka praktis Komisaris Utama Airfast yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut Garuda Indonesia, Arif Wibowo dinyatakan demisioner sebagai Presiden IMA. Arif Wibowo menjabat Presiden IMA Pusat Periode 2015-2017.

Rewako Marketing

Dalam acara tersebut, IMA Chapter Gowa turut berpartisipasi dengan mengirimkan delegasinya, yakni Taufik Nur (Presiden), Tommy Amarja (Sekjen) dan Ilham Nur Putra (Director Tourism).

Pada acara puncak munas tersebut, IMA Chapter Gowa mengekenalkan tagline ReMarketing atau Rewako Marketing dan hastag ayo ke Malino #ayokemalino di depan forum munas sekaligus menyatakan kesiapan menggelar munas selanjutnya 2019.

Hermawan Kertajaya dan Arif Wibowo beserta peserta munas memberikan aplaus dan mengapresiasi upaya IMA Chapter Gowa dalam memarketingkan daerahnya.

"Contoh praktik marketing dari IMA Gowa patut dicontoh oleh chapter lain,"ujar Hermawan Kertajaya, Founding Markplus yang juga Presiden World Marketing Association.

IMA Chapter Gowa pada ajang munas juga giat melakukan sosialisasi Cabin Canteen Campus Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia.(*)