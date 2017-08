Best Western Plus Makassar Raih Penghargaan dari Traveloka

Best Western Plus Makassar Beach memperoleh penghargaan sebagai kategori hotel Best Guest Experience in Service Premium dari online travel agent yang ternama Traveloka. Penghargaan diberikan Traveloka dalam sebuah acara yang berlangsung di salah satu hotel di Makassar, Senin (7/8/2017). Mengundang beberapa perwakilan hotel di Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Best Western Plus Makassar Beach memperoleh penghargaan sebagai kategori hotel Best Guest Experience in Service Premium dari online travel agent yang ternama Traveloka.

Penghargaan diberikan Traveloka dalam sebuah acara yang berlangsung di salah satu hotel di Makassar, Senin (7/8/2017). Mengundang beberapa perwakilan hotel di Makassar.

Frans Rinto Achmad, Sales Executive for Travel Agent merasa sangat bangga atas pencapaian yang diraih.

"Penghargaan yang diraih merupakan bentuk dari usaha dan kerja keras dari team Best Western Plus Makassar Beach dalam memberikan pelayanan yang excellent kepada para tamu. Tentunya berkat review para tamu yang merasakan pelayanan prima yang mereka dirasakan selama menginap di Best Western Plus Makassar Beach," ujarnya melalui rilisnya, Senin (7/8/2017).

Kata dia, ini bukan ajang untuk menunjukkan siapa yang terbaik, namun ini merupakan acuan untuk memberikan pelayanan yang lebih dan lebih lagi kepada tamu, jelasnya.

"Diakhir kata, seluruh manajemen dan staf Best Western Plus Makassar Beach mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu yang telah memberikan review dan kepada Traveloka yang telah memberikan penghargaan ini," katanya.

Untuk informasi lebih lengkap, dapat menghubungi nomor telepon 0411-3636 888 atau kunjungi www.bwmakassarbeach.com. (*)