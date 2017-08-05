TribunTimur/
Home »

Makassar

VIDEO: Saksikan Gaya Aktivis NGO Sulsel dan Sultra Menuju Akad Nikah di Takalar

Mengantar Wakil Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin ke pelaminan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Puluhan aktivis NGO Sulsel dan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengantar Wakil Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin ke pelaminan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara, Takalar, Sabtu (5/8/2017) siang.

Hadir, antara lain, Koordinator FIK NGO Sulsel Asram Jaya, Direktur ACC Sulawesi Abd Muttalib, Wakil Direktur ACC Sulsel Abd Kadir Wokanubun, Direktur LAPAR Sulsel Abd Karim, Direktur WALHI Sulsel Asmar Exwar, Ditektur LBH Makassar Haswandi Mas, dan puluhan aktivis lainnya.

Baca: Sangat Sah dan Saksi Ahli Akad Nikah Wadir Walhi Sulsel di Takalar

Hadir juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Sulsel Sardi Razak dan beberapa staf, mantan Direktur WALHI Sulsel Taufik Kasaming, Direktur Kupas Sulsel Hidayat Palalloi, dan Junardi Jufri.

Para aktivis kumpul di sekitar Mall GTC, Tanjung Bunga, Makassar, sejak pagi, menunggu rombongan mempelai laki-laki. Mereka kemudian beriringan mengendarai puluhan mobil menuju Takalar lewat pintu belakang.(*)

Tags
Takalar
ACC Sulawesi
Walhi Sulsel
Baca Juga
Penulis: AS Kambie
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
Video Pilihan: Penderitaan yang Dirasakan Dokter OZ Ryan Thamrin Selama 1 Tahun, sebelum Akhirnya Meninggal Dunia
Penderitaan yang Dirasakan Dokter OZ Ryan Thamrin Selama 1 Tahun, sebelum Akhirnya Meninggal Dunia
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us