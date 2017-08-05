VIDEO: Saksikan Gaya Aktivis NGO Sulsel dan Sultra Menuju Akad Nikah di Takalar
Mengantar Wakil Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin ke pelaminan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara
TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Puluhan aktivis NGO Sulsel dan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengantar Wakil Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin ke pelaminan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara, Takalar, Sabtu (5/8/2017) siang.
Hadir, antara lain, Koordinator FIK NGO Sulsel Asram Jaya, Direktur ACC Sulawesi Abd Muttalib, Wakil Direktur ACC Sulsel Abd Kadir Wokanubun, Direktur LAPAR Sulsel Abd Karim, Direktur WALHI Sulsel Asmar Exwar, Ditektur LBH Makassar Haswandi Mas, dan puluhan aktivis lainnya.
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Hadir juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Sulsel Sardi Razak dan beberapa staf, mantan Direktur WALHI Sulsel Taufik Kasaming, Direktur Kupas Sulsel Hidayat Palalloi, dan Junardi Jufri.
Para aktivis kumpul di sekitar Mall GTC, Tanjung Bunga, Makassar, sejak pagi, menunggu rombongan mempelai laki-laki. Mereka kemudian beriringan mengendarai puluhan mobil menuju Takalar lewat pintu belakang.(*)