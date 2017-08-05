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Sangat Sah dan Saksi Ahli Akad Nikah Wadir Walhi Sulsel di Takalar

Teriakan itu mengiringi pernyataan akad nikah Wakil Direktur (Wadir) Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin.

Sangat Sah dan Saksi Ahli Akad Nikah Wadir Walhi Sulsel di Takalar
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Ilustrasi Buku nikah

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - "Sah.... Sah... Sangat sah....," teriak puluhan aktivis NGO Sulsel di halaman rumah mempelai wanita, Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Selatan, Takalar, Sabtu (5/8/2017) siang.

Teriakan itu mengiringi pernyataan akad nikah Wakil Direktur (Wadir) Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin.

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Muhammad Al Amin, Aktivis WALHI Sulsel
Muhammad Al Amin, Aktivis WALHI Sulsel (dok.tribun)

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Hadir, antara lain, Koordinator FIK NGO Sulsel Asram Jaya, Direktur ACC Sulawesi Abd Muttalib, Wakil Direktur ACC Sulsel Abd Kadir Wokanubun, Direktur LAPAR Sulsel Abd Karim, Direktur WALHI Sulsel Asmar Exwar, Ditektur LBH Makassar Haswandi Mas, dan puluhan aktivis lainnya.

"Saksi ahli...Direktur Walhi saksi ahli," teriak aktivis menyambut Asmar keluar dari ruang akad nikah.(*)

Tags
Walhi Sulsel
Takalar
Muhammad Al Amin
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Penulis: AS Kambie
Editor: Suryana Anas
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