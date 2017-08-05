Sangat Sah dan Saksi Ahli Akad Nikah Wadir Walhi Sulsel di Takalar
Teriakan itu mengiringi pernyataan akad nikah Wakil Direktur (Wadir) Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin.
TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - "Sah.... Sah... Sangat sah....," teriak puluhan aktivis NGO Sulsel di halaman rumah mempelai wanita, Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Selatan, Takalar, Sabtu (5/8/2017) siang.
Teriakan itu mengiringi pernyataan akad nikah Wakil Direktur (Wadir) Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin.
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Hadir, antara lain, Koordinator FIK NGO Sulsel Asram Jaya, Direktur ACC Sulawesi Abd Muttalib, Wakil Direktur ACC Sulsel Abd Kadir Wokanubun, Direktur LAPAR Sulsel Abd Karim, Direktur WALHI Sulsel Asmar Exwar, Ditektur LBH Makassar Haswandi Mas, dan puluhan aktivis lainnya.
"Saksi ahli...Direktur Walhi saksi ahli," teriak aktivis menyambut Asmar keluar dari ruang akad nikah.(*)