Mattia Pasini Raih Pole di Moto2

TRIBUN-TIMUR.COM - Pebalap asal Italia, Mattia Pasini, meraih pole pertamanya di Moto2 jelang Grand Prix Ceko di Brno dalam hasil kualifikasi perebutan posisi start, Sabtu (5/8/2017).

Mattia Pasini memanfaatkan kondisi trek yang lebih baik dan mampu mempertahankan lajunya di lintasan kualifikasi hingga jelang bendera berkibar mengakhiri sesi kualifikasi Moto2 di Brno.

Pembalap Italtrans (Kalex) itu mencatat putaran waktu yang tak tersentuh pebalap lain yaitu 2 menit 02.611 detik dengan waktu tersisa lebih dari setengah jam.

Raihan pole tersebut pebalap berusia 31 tahun ini sebagai yang pertama sejak terakhir kali meraih pole di ajang 125cc Australia tahun 2007. Posisi start kedua akan ditempati Miguel Oliveira yang hanya terpaut 0,032 detik di belakang Mattia Pasini.(*)

hasil Kualifikasi Moto2 Ceko

1. Mattia Pasini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 2.611s

2. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 2.643s

3. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 2m 2.661s

4. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 2m 2.686s

5. Jorge Navarro SPA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) 2m 2.742s

6. Alex Marquez SPA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 2m 2.965s

7. Luca Marini ITA Forward Racing Team (Kalex) 2m 2.990s

8. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Suter) 2m 3.048s

9. Simone Corsi ITA Speed Up Racing (Speed Up) 2m 3.052s

10. Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 3.062s

11. Fabio Quartararo FRA Pons HP40 (Kalex) 2m 3.148s

12. Thomas Luthi SWI CarXpert Interwetten (Kalex) 2m 3.214s

13. Khairul Idham Pawi MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2m 3.242s

14. Axel Pons SPA RW Racing GP (Kalex) 2m 3.316s

15. Takaaki Nakagami JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2m 3.491s

16. Hafizh Syahrin MAL Petronas Raceline Malaysia (Kalex) 2m 3.604s

17. Isaac Viñales SPA BE-A-VIP SAG Team (Kalex) 2m 3.612s

18. Xavi Vierge SPA Tech 3 Racing (Tech 3) 2m 3.632s

19. Lorenzo Baldassarri ITA Forward Racing Team (Kalex) 2m 3.739s

20. Andrea Locatelli ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 3.746s

21. Dominique Aegerter SWI Kiefer Racing (Suter) 2m 3.788s

22. Iker Lecuona SPA Garage Plus Interwetten (Kalex) 2m 3.804s

23. Tetsuta Nagashima JPN Teluru SAG Team (Kalex) 2m 3.899s

24. Stefano Manzi ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 2m 4.117s

25. Xavier Simeon BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) 2m 4.267s

26. Remy Gardner AUS Tech 3 Racing (Tech 3) 2m 4.294s

27. Augusto Fernandez SPA Speed Up Racing (Speed Up) 2m 4.366s

28. Tarran Mackenzie GBR Kiefer Racing (Suter) 2m 4.417s

29. Jesko Raffin SWI Garage Plus Interwetten (Kalex) 2m 4.424s

30. Edgar Pons SPA Pons HP40 (Kalex) 2m 4.645s

31. Joe Roberts USA AGR Team (Kalex) 2m 4.774s

32. Karel Hanika CZE Willirace Team (Kalex) 2m 4.862s