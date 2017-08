Juara Grup, Tim Bulutangkis Gowa dan Makassar Lolos ke Porda Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA- Enam kabupaten/kota berhasil lolos untuk mengikuti Porda Bulutangkis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pinrang mendatang.

Keenamnya dinyatakan lolos setelah memimpin grup masing-masing mengalahkan 15 kabupaten lainnya di Pra Porda ke XVI yang berlangsung di GOR Sungguminasa Gowa.

Ketua Panitia, Natsir Maudu mengatakan enam daerah ini merajai grup A hingga E.

"Mereka yakni Gowa, Makassar, Wajo, Palopo, Parepare dan Sidrap," katanya saat penutupan Pra Porda Bulutangkis yang dilakukan Sekda Gowa Muchlis, Sabtu (5/8).

Di grup A Kabupaten Gowa keluar sebagai juara dan runner up Kabupaten Maros.

Grup B Kota Parepare dan runner up Luwu Utara. Grup C diraih Makassar dan Pangkep sebagai runner up.

Pada grup D diraih Wajo menyusul Sinjai sebagai runner up. Sedang grup E Palopo sebagai juara grup dan Sidrap sebagai runner up.

Sedangkan tim putri grup A dipegang Atlet Makassar dan Soppeng sebagai runner up nya. Pada grup B yakni Sidrap dan runner up Pangkep.

Grup C oleh Palopo bersanding dengan Parepare sebagai runner up. Pada grup D Wajo mampu menjadikan atlet putri Bone di posisi runner up.

Sementara tim putri Gowa unggul pada grup E.

Muchlis saat diwawancarai media mengatakan, Pemerintah Kabupaten Gowa bersyukur karena Gowa terpilih sebagai tuan rumah kegiatan olahraga tersebut.

Olehnya dia berjanji akan melakukan pembenahan infrastruktur dan sarana GOR untuk bisa dijadikan kejuaraan bulutangkis lagi nantinya.

"GOR yang dimiliki Gowa ini adalah yang terbaik di Sulsel sehingga sangat representatif untuk melaksanakan event bulutangkis. Bahkan kita upayakan bisa membangun satu kompleks olahraga di luar Sungguminasa," kata Muchlis yang juga Ketua Harian PBSI Gowa.

Hadir pada penutupan Praporda XVI Kadis Pemuda Olahraga Gowa Fajaruddin, Ketua Umum PBSI Sulsel Devo Kaddafi, Ketua Umum PBSI Gowa Mallingkai Maknun, Sekretaris KONI Gowa Hasbi Lambe dan sejumlah pengurus PBSI Sulsel dan Gowa.