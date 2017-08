Sambut Hari Kemerdekaan, The Rinra Hadirkan Nuansa 'Indonesia Banget'

Manajemen The Rinra mengangkat tema Indonesia Banget sebagai jargon pada bulan Agustus ini.

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Beberapa hari lagi seluruh rakyat Indonesia akan merayakan hari lahir bangsa Indonesia yang pada tahun 2017 ini genap berusia 72 tahun. Berkenaan dengan itu pula sejumlah pengelola hotel berlomba-lomba "bersolek" semeriah mungkin.

Manajemen The Rinra misalnya. Mengangkat tema Indonesia Banget sebagai jargon pada bulan Agustus ini.

Dalam rangka ikut memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Hotel The Rinra menawarkan paket harga kamar yang khusus berlaku sepanjang bulan Agustus. Adapun paket tersebut dibanderol dengan harga Rp 972 ribu per kamar per malam.

Paket ini berlaku untuk tipe kamar Deluxe dan berlaku setiap hari termasuk pada akhir pekan. Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk dua orang dan diskon sebesar 17 persen untuk makanan dan minuman diluar jenis minuman berlakohol.

"Tak hanya itu, dengan harga tersebut, tamu-tamu yang menginap sudah dapat menikmati fasilitas kolam renang di Infinity Pool," ujar Asst Marcomm Manager Abd Azis Munawir melalui rilisnya, Kamis (3/8/2017).

Tak ketinggalan, dengan penawaran harga tersebut, Mall Phinis Point yang merupakan bagian dari Hotel The Rinra juga memberikan voucher belanja dibeberapa tenant nya.

Director of Sales and Marketing Hotel The Rinra, Arie Priswidyastuti menambahkan, dengan adanya partisipasi dari tenant-tenant yang ada di mall Pipo dalam bentuk voucher belanja diharapkan tamu-tamu semakin tertarik untuk datang dan menginap sekaligus berkunjunjung ke hotel dan mall.

Selain paket kamar, The Rinra juga menawarkan sajian makanan dengan empat variasi yakni Crab Stew yang memiliki varian sauce yaitu Pineapple (Nenas) dan Pepper (lada Hitam) dengan harga masing-masing Rp125 ribu per porsi.

Selain itu ada juga Stuffed Prawn with Squid dengan harga Rp 98.800 per porsi dan Squide Green Chili in Coconut Milk dengan harga Rp 88.800. Harga-harga tersebut ditawarkan dengan diskon sebesar 17 persen yang berlaku khusus pada bulan Agustus.

Melalui penawaran harga promo baik untuk kamar maupun untuk makanan dan minuman, manajemen The Rinra mengharapkan okupansi di hotel dan pengunjung di mall Pipo ikut meningkat. (*)

Attachments area