Run To Give Four Points by Sheraton Hadir Lagi, Kali Ini Jarak Tempuhnya 7 Kilometer

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points by Sheraton Makassar kembali menggelar Run To Give tahun 2017.

Perwakilan Four Points, Widya mengaku Run To Give menggandeng beberapa Partner, seperti Makassar Cancer Care Community dan Running Connection.

"Tahun ini kita gandeng partner untuk semarakan run to give ini," katanya saat konferensi pers di Cafe Wrapped, Four Points, Jl Landak, Kamis (3/8/2017).

Event Run To Give 2017 sudah digelar Four Points by Sheraton selama 2016 dan rencananya digelar 24 September mendatang.

Widya menyebutkan, berbeda dengan tahun lalu, target pesertanya 700 orang, sedangkan tahun ini ditergetkan akan leboh banyak dengan tahun yang lalu.

"Sudah begitu kami tentu menaikan jarak tempuhnya, dari lima kilometer (5 Km) tahun lalu dan tahun ini jaraknya tujuh kilometer (7 Km)," lanjut Widya. (*)