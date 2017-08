POMA 2017 Hadir di Akhir Tahun, Usung Konsep Karnaval

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Bagi Anda yang ingin membeli mobil dalam dekat ini, harap bersabar.

Pameran Otomotif Makassar (POMA) 2017 bakal dihelat di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar selama lima hari, mulai 6-10 Desember 2017 mendatang.

Beberapa promo menarik yang sayang dilewatkan, bakal dihadirkan pada pameran yang telah dihelat untuk kali keenam, sejak 2012 lalu.

Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh yang berkunjung ke Redaksi Tribun Timur siang tadi menuturkan, POMA merukan rangkaian dari Indonesia International Motor Show (IIMS) yang telah dihelat April lalu.

"IIMS mengangkat tema The Carnaval yang merupakan turunan dari konsep the essence of motor show yang menggabungkan beberapa elemen otomotif dalam sebuah exhibisi. Dengan konsep karnaval, calon pengunjung merasakan kegembiraan tidak hanya lelaki, tetapi seluruh keluarga. Terbukti, transaksi pada IIMS kemarin mencapai Rp 3,2 triliun SPK," kata Hendra sapaanya.

Semangat IIMS tersebut, diturunkan ke daerah-daerah, salah satunya di Makassar.

"Tahun lalu, jumlah unit yang terjual mencapai 954 unit, dengan nilai transaksi mencapai Rp 288 miliar. Untuk jumlah visitor mencapai 37,9 ribu orang. Target tahun ini, lebih lah dari capaian kemarin," jelasnya.

Branch Manager PT Dyandra Promosindo, Mawardha DJ menambahkan, untuk tahun ini tema The Carnival menjadi hal beda.

"Kami ingin POMA menghadirkan kemeriahan, kesenangan, dan dapat menghibur semua kalangan, dari sisi peserta kami berharap pilihan produk dan brand akan lebih variatif meliputi mobil, motor, perdagangan aksesoris, hingga perlengkapan otomotif," ujarnya.

Tidak ketinggalan, Dyandra juga menghelat perlombaan, menyediakan, makan dan minum, sarana piknik dan edukasi, serta ditambah dengan ambiance carnaval.

MTF Dukung POMA

Lising pembiayaan otomotif, Mandiri Tunas Finance (MTF) bakal mensupport penuh dihelatnya Pameran Otomotif Makassar (POMA) 2017 di CCC Makassar, mulai 6-10 Desember mendatang.

Perwakilan MTF, Adi yang ditemui di Gathering POMA 2017 di Holywings Jl Metro Tanjung Bunga Makassar sangat antusias dengan hadirnya POMA.

"Tahun lalu, transaksi di POMA lumayan besar. Kita support lagi tahun ini, karena animo yang besar dari masyarakat yang baik. Beberapa promo telah kita siapkan salah satunya DP 0 persen hingga angsuran panjang mulai 6-7 tahun," kata Adi.