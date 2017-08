Mengenal Teknologi Printer Canon dari Tahun ke Tahun

Andryan W Pranata, Marketing Executive Consumer System Product Divisian dan Division Manager of Canon Consumer System Product Division PT Datascrip, Monica Aryasetiawan saat menjelaskan printer Canon G Series, di Boncafe, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- PT Datascrip selaku authorized distributor Canon di Indonesia berhasil raih posisi pemimpin pasar printer inkjet selama 18 tahun berturut-turut.

Di Indonesia sendiri canon hadir sejak tahun 1999 dan memulai debutnya pada tahun 2003 untuk seri printer inkjet all in one dengan fungsi cetak, scan, copy dan fax.

Selain itu berbagai tipe printer lainnya mulai dari portable printer, desktop printer A4 sampai dengan A3+, photo printer dan jasa office printer disediakan Canon untuk memenuhi kebutuhan cetak beragam.

Pada tahun 2011 meluncurkan seri tahun PIXMA Ink Efficient E500, yang menjawab kebutuhan cetak dengan harga kartrid yang ekonomis dan bisa mencetak hingga 800 lembar.

Kemudian di tahun 2016, Canon meluncurkan 4 seri ink efficient printer G series, yaitu printer infus yang dapat mencetak hingga ribuan lembar, yaitu G1000, G2000, G3000 dan G4000.

Canon printer G series ini memang tepat untuk mereka yang mencetak dalam jumlah banyak.

Selain harga tintanya murah, botol tinta didesain sedemikian rupa sehingga mudah untuk menuangkan tinta ke dalam tangki printer, serta mencegah tinta tumpah atau berceceran.

Pada tahun 2017 canon masih fokus memasarkan printer G series.

Division Manager of Canon Consumer System Product Division PT Datascrip, Monica Aryasetiawan, mengatakan, perjalanan dan pencapaian Canon, khususnya untuk produk printer inkjet di Indonesia selama ini tidak lepas dari kepercayaan yang telah diberikan pelanggan.

"Kami berkomitmen menjaga kepuasan pelanggan, mulai dari menghadirkan produk-produk berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hingga memberikan layanan purnajual yang prima," kata Monica.

Keberhasilan Canon menjadi brand printer yang dipercaya oleh masyarakat juga dibuktikan melalui berbagai penghargaan, seperti Top Brand Award, Customer Loyalty Award, Indonesia Customer Satisfaction Award, Indonesia Best Brand Award, hingga penghargaan yang diberikan untuk layanan purnajual yaitu Service Quality Award.