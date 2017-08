Ini Rute Run To Give 2017 Four Points by Sheraton Makassar

Four Points by Sheraton Makassar kembali menggelar Run To Give tahun 2017.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Event Run To Give 2017 yang diselenggarakan Four Points by Sheraton Makassar, akan serentak dilaksanakan di seluruh Dunia.

Marcom Manager hotrl Four Points by Sheraton, Widya Hapsari mengatakan event Cahrity "Run To Give 2017" akan dihelatkan di 110 negara di Dunia.

"Run to give 2017 serentak dilaksanakan diselenggarakan 5.700 properti mariot internasional di 110 negara," katanya di hotel Four Points, Kamis (3/8/2017).

Run To Give 2017 adalah event Charity yang bekerjasama antara Four Points by Sheraton Makassar, dengan Running Connection, komunitas lari Makassar.

Run To Give akan mengambil Rute 7 Kilometer (Km), start dan finish di Four Points by Sheraton, Jl Landak Baru, Jl Ap Pettarani, Pengayoman dan Hertasning.

"Jadi run to give 2017 ini akan digelar serantak pada pukul 06.00 wita, tanggal 24 september nanti diseluruh dunia. Ini event internaaional," jelas Widya. (*)