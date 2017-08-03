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FOTO: Sekolah Disegel, Murid SD di Takalar Belajar di Rumah Warga

Mereka terpaksa belajar di rumah warga akibat sekolah mereka di Kecamatan Mappakasungguh disegel oleh pemilik lahan sejak 5 bulan lalu

FOTO: Sekolah Disegel, Murid SD di Takalar Belajar di Rumah Warga - takalar_20170803_221523.jpg
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri No 24 di Kabupaten Takalar, melakukan aktivitas belajar mengajar di rumah warga, Kamis (3/8/2017).
FOTO: Sekolah Disegel, Murid SD di Takalar Belajar di Rumah Warga - sdn-no-24_20170803_221545.jpg
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri No 24 di Kabupaten Takalar, melakukan aktivitas belajar mengajar di rumah warga, Kamis (3/8/2017).
FOTO: Sekolah Disegel, Murid SD di Takalar Belajar di Rumah Warga - sdn-no-24_20170803_221607.jpg
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri No 24 di Kabupaten Takalar, melakukan aktivitas belajar mengajar di rumah warga, Kamis (3/8/2017).
FOTO: Sekolah Disegel, Murid SD di Takalar Belajar di Rumah Warga - takalar_20170803_221644.jpg
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri No 24 di Kabupaten Takalar, melakukan aktivitas belajar mengajar di rumah warga, Kamis (3/8/2017).

TRIBUN-TIMUR.COM-Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri No 24 di Kabupaten Takalar, melakukan aktivitas belajar mengajar di rumah warga, Kamis (3/8/2017). Mereka terpaksa belajar di rumah warga akibat sekolah mereka di Kecamatan Mappakasungguh disegel oleh pemilik lahan sejak 5 bulan lalu. tribun timur/muhammad abdiwan

Tags
SDN 24 Takalar II
Sulsel
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Anita Kusuma Wardana
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