Ajax vs Nice, Ini Jadwal Kualifikasi Liga Champions

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Babak kualifikasi ketiga Liga Champions 2018 memasuki leg kedua. Kamis (3/8/2017) dini hari ini, akan berlangsung beberapa pertandingan menarik.

Salah satu diantaranya adalah klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, yang akan menjamu wakil Perancis, Nice.

Pada leg pertama di kandang Nice, 27 Juli lalu, Ajax mampu menahan seri tuan rumah 1-1.

Klub yang lolos dari kualifikasi ketiga ini, berhak bertarung di babak play off sebelum memasuki fase grup.

Di babak play off, sudah menunggu klub-klub besar yang sudah biasa tampil di Liga Champions, seperti Liverpool, Sevilla, dan Napoli.

Ini jadwal lengkapnya:

3 Agustus 2017

01:00 (Wita) APOEL Nicosia vs FC Viitorul Constanta

01:00 BATE Borisov vs Slavia Prague

01:00 CSKA Moscow vs AEK Athens

01:45 Istanbul Basaksehir vs Club Brugge

02:00 FC Koebenhavn vs FK Vardar Skopje

02:15 Viktoria Plzen vs FC FCSB

02:15 Young Boys vs Dynamo Kyiv

02:30 FH Hafnarfjordur vs Maribor

02:30 Ludogorets Razgrad vs Hapoel Beer Sheva

02:45 Ajax Amsterdam vs Nice

02:45 Legia Warszawa vs FC Astana

02:45 Olympiacos vs Partizan Beograd

02:45 Rijeka vs Salzburg

02:45 Rosenborg vs Celtic