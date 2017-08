Ajax Tersingkir di Babak Kualifikasi Ketiga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Finalis Europa League 2017, Ajax Amsterdam, tersingkir dari babak kualifikasi ketiga Liga Champions 2018, Kamis (3/8/2017) dini hari Wita.

Tampil di kandang sendiri, Ajax hanya mampu bermain 2-2 pada leg kedua melawan klub Perancis, Nice.

Pada pertemuan pertama, Ajax pulang dengan modal bagus setelah menahan seri Nice dengan skor 1-1. Namun, mereka gagal memanfaatkan momentum di kandang.

Selain Nice yang lolos ke babak play off, terdapat 13 klub lainnya. Klub itu adalah APOEL, Celtic, SK Slavia Prague, CSKA Moskow, Steaua Bucuresti, FC Copenhagen, Olympiakos

Piraeus, Astana, Dynamo Kiev, Hapoel Be’er Sheva, Maribor, Istanbul Basaksehir, dan FC Salzbourg.

Di babak play off, mereka akan bersaing dengan enam tim yang sudah lolos duluan, yakni Liverpool, Napoli, Sevilla, Sporting Lisbon, Hoffenheim, dan Qarabag. (*)

Hasil Kualifikasi Ketiga

Kamis, 3 Juli 2017

Ajax Amsterdam vs Nice (2-2)

Viktoria Plzen vs Steua Bucarest (1-4)

Young Boys vs Dynamo Kiev (2-0)

CSKA Moskow vs AEK Athena (1-0)

Istanbul Basaksehir vs Club Brugge (2-0)

Legia Warsawa vs Astana (2-3)

APOEL vs Viitorul Constanta (4-0)

FH vs Maribor (0-1) Ag (0-2)

Rijeka vs Red Bull Salzburg (1-1)

Ludogorets vs Hapoel Be’er Sheva (3-1)

Rosenborg vs Celtic (0-1) Ag (0-1)

BATE Borisov vs Slavia Praha (2-1)

Copenhagen vs Vardar (4-1)

Olympiacos vs Partizan (2-2)