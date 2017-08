28 Jagoan Toyota Mejeng di GIIAS 2017

Beginilah pose Sales Promotion Girls (SPG) cantik didekat mobil yang dipamerkan di ajang Pameran otomotif tahunan Gaikindo International Auto Show (GIIAS) Makassar 2017 yang berlangsung di Four Points by Sheraton Hotel, Jl Landak Baru, Makassar, Rabu (10/5/2017)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Toyota-Astra Motor (TAM) akan memajang 28 unit display termasuk new product, limited edition, special edition, special modification, dan special exhibition pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang, 10-20 Agustus mendatang.

Mengangkat tema Endless Possibilities for a Better Future, mencerminkan, wujud ekspresi Toyota yang senantiasa percaya terhadap ruang untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan tiga pilar utama, beyond product, beyond technology, dan beyond service.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto menuturkan, tema yang diangkat merupakan bagian dari semangat Let's Go Beyond, yaitu semangat dan upaya berkelanjutan Toyota untuk selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

"Toyota selalu berupaya menghadirkan produk, teknologi dan layanan yang melebihi ekspektasi pelanggan, serta mendorong orang-orang untuk selalu berpikir dan melakukan sesuatu yang lebih (beyond) dengan Toyota-nya,” kata Henry melalui rilisnya, Kamis (3/8).

TAM akan menempati booth seluas 3.075 meter persegi, dan terluas di ICE BSD, Tangerang.

Executive General Manager TAM, Fransiscus Soerjopranoto menambahkan, pengunjung GIIAS 2017 diharapkan dapat merasakan semangat Toyota yang selalu berupaya menghadirkan produk, teknologi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang kian modern, advance, dan youthful.

"Salah satu produk terbaru yang ditampilkan yakni segmen MPV High, yaitu All New Voxy, dengan desain yang sporty, stylish dan elegant yang disesuaikan dengan karakter keluarga Indonesia. Sedangkan line-up untuk limited edition diwakili Avanza Limited Edition dan Sienta Limited Edition," ujar Fransiscus.

Sedangkan beberapa produk special edition lainnya seperti Agya Special Edition, Vios Special Edition, dan Corolla Altis Special Edition akan dihadirkan khusus hanya di pameran GIIAS 2017.

Ada Empat Booth Zone

Sebanyak 28 unit display Toyota dari semua segmen akan ditampilkan dalam empat zona yaitu, Modern Family Zone yang akan diisi oleh Hi-Ace, Innova, Avanza Limited, Veloz dan Sienta Limited. Kemudian Adventure Zone yang akan menampilkan Fortuner, Hilux, Rush, Yaris Heykers, dan Venturer.

Sedangkan Active Zone akan menghadirkan Vios, Yaris TRD, Agya TRD, Calya, Corolla Altis dan Toyota 86. Selanjutnya Modern Executive Zone akan menghadirkan mobil premium, yaitu All New Voxy, Camry Hybrid, dan Alphard Hybrid.

Di GIIAS 2017, Toyota akan membawa teknologi ramah lingkungan, yaitu hybrid terbaru dari Toyota melalui Hybrid Corner.

Toyota juga akan menampilkan Engine Corner yang diisi oleh mesin dual VVT-i Sienta, Dual VVT-i Agya dan GD Engine. Selain pengunjung dapat mengamati kemajuan teknologi, corner ini juga akan menghadirkan Toyota Safety Sense (TSS), yaitu teknologi sistem keselamatan yang dikembangkan Toyota untuk mencegah kecelakaan dan mengeliminir dampak kecelakaan