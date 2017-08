Keberatan 30 Perusahaan Kartel Sapi Impor Ditolak, Denda Rp 100-an Miliar Menanti

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kartel perdagangan sapi impor akhirnya usai.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutus perkara a quo, Baslin Sinaga selaku Ketua Majelis Hakim dan Mas'ud dan Hariono selaku anggota Majelis Hakim Perkara No. 319/PDT.G/2016/PN.JKT.PST menolak seluruh permohonan keberatan dan sekaligus menguatkan Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2015 pada Senin (1/8/2017)

Sebelumnya, KPPU melalui putusan No. 10/KPPU-I/2015 terkait dugaan praktik kartel dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) 2013-2015, telah menyatakan 32 (tiga puluh dua) terlapor terbukti dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dan selanjutnya menjatuhkan sanksi denda kepada seluruh Terlapor dimaksud dengan total Rp 106,86 miliar pada Jumat (22/4/2016) lalu.

Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara yang berawal dari inisiatif KPPU ini, Majelis Komisi yang terdiri dari Chandra Setiawan sebagai Ketua Majelis Komisi, didampingi Sukarmi, Saidah Sakwan, Munrokhim Misanam, dan Tresna P Soemardi sebagai anggota Majelis Komisi, menemukan fakta-fakta tentang kesepakatan yang dilakukan dengan difasilitasi Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (APFINDO) melalui rangkaian pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para terlapor.

Adanya rescheduling sales yang dikategorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah Jabodetabek dan/atau pengaturan pemasaran yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan umum.

Tindakan penahanan pasokan dilakukan para terlapor secara seragam dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Terhadap Putusan KPPU tersebut 30 (tiga puluh) terlapor mengajukan keberatan, sedangkan 2 (dua) terlapor lainnya, yaitu PT Agro Giri Perkasa dan PT Karya Anugerah Rumpin tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU a quo dan telah membayar lunas denda pelanggaran persaingan usaha, masing-masing sebesar Rp 4.051.199.000 dan Rp 194.906.000.

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menyampaikan apresiasinya.