Centurion International Holdings Tawarkan Investasi Properti di Australia, Lagi Ada Promo

CEO and Founder Centurion Internasional Holding, David Tan

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Centurion Internasional Holdings, pengembang Eight On Thomas Australia berbasis di Brisbane, menawarkan peluang bagi warga Indonesia, termasuk di Makassar yang ingin berinvestasi property di negeri Kangguru itu.

CEO and Founder Centurion Properti Group, agency perumahan Australia berbasi di Jl Veteran, Makassar, David Tan asal Indonesia ini mengatakan, berinvestasi property di Eight On Thomas ini dengan beberapa keuntungan. Thomas memberikan kenyamanan kota dengan ketenangan di pinggiran kota.

Letaknya pun sangat strategis hanya berjarak kurang dari sepuluh menit dari pusat kota Brisbane. Di Eight on Thomas juga berdekatan dengan Westfield Shopping dan transportasi bus reguler dan terpercaya.

Baca: Spasogoal Senang Jika Bisa Kembali Perkuat PSM Makassar

Tak hanya itu, jaraknya hanya 10km dari CBD , dekat Universitas, Sekolah dan Rumah Sakit Bahkan, hanya beberapa menit dari Kedron Wavell RSL, Aquatic Center, Library dan sejumlah restoran yang menakjubkan.

"Posisinya paling disukai karena persis di depan Mall terbesar Australia," kata David Tan di Piza Cafe Jl Botolempangan, Makassar. David hadir didampingin langsung Sam peterson dari Honeycombes Property.

Disisi lain, property Eight on Thomas dinilai bagus dan sangat efektif bagi investor di Indonesia, apalagi saat ini sedang memberikan harga promo.

"Kita lagi ada promo besar besaran yaitu jaminan sewa lima tahun dan biaya balik nama. Biasanya balik nama bayar 7 persen, tapi untuk promo gratis," sebutnya

David menambahkan, Thomas menawarkan 102 apartemen open-plan yang lengkap, dua dan tiga kamar tidur. Masing-masing dilengkapi dengan atasan perlengkapan balkon ekspansif yang mengalir mulus dari ruang tamu dan ruang makan yang luas.

Potensi market di Makassar diakui lumayan besar sehingga mereka optimis bisa melakukan investasi property di Australia. (*)