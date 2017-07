Sempat Terpuruk Akibat Pelecehan Seksual Lalu Jual Motor Demi Hidup, Beginilah Tegar Sekarang

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat dengan Tegar Septian, Pengamen cilik yang sempat booming karena lagu Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang?

Terakhir beritanya sempat menggegerkan publik Indonesia.

Penyanyi asal Subang Jawa Barat ini ini diberitakan menjual motor kesayangannya demi bertahan hidup.

Walau sebenarnya penjualan motor tersebut dilakukan demi memperoleh modal untuk kembali jadi penyayi.

Tegar harus memulai kembali karirnya dari nol setelah menjadi korban penipuan oleh manajernya sendiri yang merupakan warga negara Singapura.

Akibat peristiwa yang terjadi sekitar awal November 2014 sampai pertengahan Januari 2015 itu, karir Tegar sempat terhambat.

Tegar juga sempat mengalami trauma. Akibatnya Tegar sempat pulang ke kampung halaman di Subang untuk menenangkan diri.

Setelah kondisi psikis-nya membaik Tegar kembali berkarya.

Ia kini ada di Malaysia. Di negeri itu Tegar jadi populer.

Selain nyanyi di TV setempat ia juga eksis sebagai youtuber.

Namun yang paling mengejutkan Tegar kini malah jadi bintang film.

Baru-baru ini Tegar ikut terlibat sebagai aktor di film ‘Dendam Gadang’.

Dia juga melunculkan single terbarunya berjudul 'Harapan Cintaku'.

"Semoga carier aku bisa berjalan dengan lancar stay happy i know you can do it," tulisnya