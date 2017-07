Reinaldo Elias Posting Begini di Instagramnya, Ada Apa Ya?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Striker PSM Makassar, Reinaldo Elias da Costa memposting sebuah foto di akun instagramnya.

Pada foto itu terlihat ia nampak berjalan sembari mengangkat tangan kanannya ke atas.

Pemain PSM Makassar Reinaldo Elias saat latihan di Stadion Mattoanging, Makassar, Minggu (7/5/2017). (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Lalu, pada keterangam foto, striker berkebangsaan Brazil namun berpaspor Australia itu menulis sebuah kalimat berbahasa Inggris, begini bunyinya "Sometimes is better be quiet and wait until the storm finish, don't judge if you don't know the reality are some wolves that dress like rabbit. One thing i know that god never fail. And don't believe in everything you see or read,".

Jika diartikan "Terkadang lebih baik diam dan menunggu badai berlalu, jangan menghakimi jika kamu tidak tahu kenyataan ada serigala berseragam layaknya kelinci. Dan jangan percaya pada apapun yang kamu lihat atau baca,".

Entah apa maksud pemain jangkung itu, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari bersangkutan. Namun Reinaldo belakangan memang tengah disorot lantaran perannya di depan kurang maksimal.

Plus ia dikabarkan lagi diincar klub Persib Bandung untuk menambah daya dobrak Maung Bandung - julukan Persib. (*)